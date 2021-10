В Израиле запущен эксперимент по доставке еды и лекарств дронами Очільник Пентагону відвідає Україну наступного тижня » Что не так с гипотезой о «содомском метеорите» — объясняют ученые Недавно в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование, авторы которого приводили доказательства тому, что около 3600 лет назад над долиной реки Иордан взорвался суперболид и разрушил древний город. Эффект от публикации тоже можно сравнить с падением звезды: тысячи новостных заметок, огромные охваты, а затем — шквал критики от ученых из самых разных областей, нашедших в статье многочисленные ошибки, недостатки, а также прямой конфликт интересов. Давайте разберемся, почему научное сообщество усомнилось в корректности гипотезы о «содомском метеорите» и почему требует отзыва статьи из журнала. Что произошло? В оригинальной статье коллектив из 21 автора представил результаты раскопок археологического памятника Телль-эль-Хаммам, расположенного в долине реки Иордан. Работа вызвала большой интерес далеко за пределами узкого круга ученых: за три недели она собрала более 300 тысяч просмотров, что для научной публикации невероятно. Кроме того, только в твиттере, судя по данным Altmetric, ее прямо упомянули более 18 тысяч раз. В статье исследователи описывали проведенный ими анализ материалов, полученных в ходе 16 лет раскопок Телль-эль-Хаммама. Основной вывод работы заключается в том, что около 3600 лет назад, располагавшийся на этом месте город, был уничтожен в результате импактного события, схожего с Тунгусской катастрофой. В качестве основных доказательств авторы привели: полутораметровый слой отложений, в котором находились многочисленные обугленные куски деревянных балок,

обугленное зерно и кости;

оплавившиеся фрагменты керамики;

импактиты — породы, которые возникают в результате ударно-взрывного образования и ударного метаморфизма. Кроме того, характер разрушений сооружений из глинобитного кирпича, по мнению авторов, также мог быть связан с падением астероида, потому что стены городских домов и даже массивного дворцового комплекса оказались снесены до фундамента. Исследователи также считают, что после этого город и его окрестности еще 300–600 лет оставались незаселенными, так как ударная волна привела к серьезному засолению почв водами Мертвого моря, сделав их непригодными для земледелия. Авторы предположили, что это событие могло лечь в основу библейской легенды об уничтожении Содома и Гоморры. Первые подозрения Многие авторы этой статьи оказались связаны с некоммерческой организацией The Comet Research Group, в том числе первый автор Тед Банч (Ted Bunch) — директор и сооснователь организации. Помимо Банча, к этой организации оказались причастны в общей сложности 14 авторов из 21. The Comet Research Group занимается сбором пожертвований и финансированием исследований, которые, согласно заявлению в фейсбуке группы, направлены «на повышение осведомленности об угрозах из космоса подобной той, что уничтожила динозавров». Работы, связанные с The Comet Research Group, уже подвергались критике. Так, аффилированные с ней авторы разрабатывают ударную гипотезу позднего Дриаса, согласно которой падение астероида или кометы (или их череда) привели около 12 тысяч лет назад к гибели североамериканской культуры Кловис и вымиранию позднеплейстоценовой мегафауны. Исследования в рамках этого проекта раньше также публиковались в Scientific Reports. Местоположение археологического памятника Телль-эль-Хаммам



Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021 Блог Retraction Watch, посвященный отзывам научных статей и их причинам, обратил внимание на критику, которая развернулась вокруг статьи в твиттере. Резко против опубликованного исследования выступил физик Марк Бослоу (Mark Boslough) из Национальной лаборатории Сандия, который является одним из главных специалистов по импактным событиям в мире, а также входит в Комитет скептических расследований — исследовательскую и просветительскую организацию, выступающую за поощрение принципов научного скептицизма. Физик выступил с резкой критикой публикации в твиттере, обратив внимание, что для объяснений якобы произошедшей катастрофы используется разработанная им самим модель взрывов астероидов (airburst events). Бослоу также поставил под сомнение достоверность образцов импактитов, которые авторы статьи приводили в качестве доказательства взрыва астероида над Телль-эль-Хаммамом. Более того, исследователи сравнивали снимки импактитов, сделанные на растровый электронный микроскоп, с «образцами, возникшими в результате Тунгусской катастрофы». Однако, по данным Бослоу, который долгие годы занимался исследованием этого события, ни о каких импактитах, связанных с Тунгусской катастрофой, ему не известно. По мнению критика, мощности того взрыва в целом было недостаточно для подобных образований, а в расчетах, представленных в статье, где обосновывается образование импактитов, содержатся ошибки. Изображения импактитов, представленные в статье о «содомском метеорите».



Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021 Бослоу прошелся и по другим аспектам исследования. Так, он отметил, что первые семь работ, на которые ссылаются авторы, представляют собой труды и отчеты руководителя раскопок Тель-эль-Хаммама доктора Стивена Коллинза (Stiven Collins) — ему не удалось обнаружить их в университетской библиотеке (хотя были доступны для покупки в онлайн-магазинах). Бослоу выяснил, что Юго-Западный университет Тринити, с которым связано это исследование, расположен в торговом центре всего в 15 минутах от его дома в Альбукерке, поэтому физик решил добраться до «кампуса» и спросить книги у них. Однако в будний день внутри помещения, где располагается «университет», никого не оказалось. Бослоу посвятил критике исследования десятки (если не сотни) твитов. Среди прочего, он выяснил, что в The Comet Research Group состоит известный российский геолог, давно живущий в Америке, профессор Михаил Петаев (Mikhail Petaev) — но тот лично сообщил Бослоу, что его никогда не просили вступить в эту исследовательскую группу и он даже не подозревал, что находится в ее составе. Эта организация ведет сбор пожертвований, направленных на борьбу с угрозами из космоса, но, по данным Бослоу, никаких подобных исследований она не ведет. Более того, он никогда не встречал представителей The Comet Research Group на конференциях по планетарной защите. Отредактированные фотографии Привлеченная твиттер-тредом Бослоу, на статью о «содомском метеорите» обратила внимание микробиолог и научный журналист Элизабет Бик (Elisabeth Bik), которая, судя по твиттеру Бослоу, также занимается экспертизой изображений. Она обратила внимание на странности на некоторых фотографиях в статье. Ей удалось заметить повторяющиеся элементы, которые наводят на мысль о редактировании снимков. Обнаруженные более в ранние версии этих же фотографий подтвердили ее догадку. Впоследствии один из соавторов статьи Джордж Ховард (George Howard) признал, что специалист по графике внес «косметические» правки в пять изображений. Примеры повторяющихся элементов на изображении (выделены цветными прямоугольниками), которые обнаружили критики статьи



Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021

Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021 Бик также отметила, что часть авторов работы связана с The Comet Research Group, миссия которой заключается в доказательстве уничтожения древних городов космическими телами, чтобы показать необходимость работы по защите от них сегодня. Кроме того, по данным Бик, на автора-корреспондента статьи Аллена Уэста зарегистрирована благотворительная организация The Rising Light Group, имеющая христианскую и библейскую направленность, а один из соавторов работы Филлип Сильвия (Phillip Silvia) является сотрудником Юго-Западного университета Тринити — того самого христианского (евангелистского) учебного заведения, с центральным офисом в торговом центре, в котором Бослоу никого не встретил. Претензии к датировкам Параллельно критика охватила методику получения радиоуглеродных датировок, представленных в статье. Всего исследователи представили в работе 20 датировок, которые до калибровки охватывали период почти в триста лет (около 1800–1500 годов до нашей эры). Однако после калибровки интервал сузился до 1661±21 года до нашей эры. Приведенные в исследовании калиброванные и некалиброванные датировки



Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021 Мэттью Буланже (Matthew Boulanger) из Южного методистского университета отметил, что авторы получили такую датировку благодаря неверному использованию программы OxCal, которая попросту усреднила значения. Такой подход используется, когда исследователи достоверно знают, что образцы относятся к одному достаточно короткому периоду или к одному объекту (например, образцы взяты из разных частей останков одного мамонта), однако в случае Телль-эль-Хаммама культурный слой мог действительно накапливаться в течение трехсот лет и никаких подтверждений обратному нет. Полученная датировка, по мнению Буланже, отражает лишь предположение авторов, что все образцы должны относиться к одному событию. Неверная интерпретация археологических и палеоантропологических материалов С критикой статьи выступили многие археологи, в частности Крис Стантис (Chris Stantis) из Национального музея естественной истории, которая специализируется на биоархеологии и обладает опытом работы на ближневосточных памятниках. Она отметила, что исследователи обнаружили погребенные под измельченным глинобитным кирпичом фрагментированные человеческие останки — два раздробленных черепа, несколько ребер, кости таза и части конечностей, а также заявленное большое количество разрозненных мелких костей, найденных в ходе просеивания отложений. Однако, по мнению Стантис, одно только число этих находок недостаточно убедительно: авторы не привели никаких доказательств, что эти мелкие фрагменты костей вообще принадлежали людям, а кроме того, не предоставили данных об их возрасте, полученных методом радиоуглеродной датировки. Фрагменты человеческих костей, обнаруженных в Телль-эль-Хаммаме, которые, по мнению авторов статьи, подверглись воздействию высокой температуры, вызванной падением астероида



Ted Bunch et al. / Scientific Reports, 2021 Стантис считает, что останки могут относиться к поврежденным погребениям, так как многие захоронения на Ближнем Востоке делались под жилыми домами или рядом с ними. Разрушение дома или возведение нового вполне могло привести к повреждению древних костей. Археолог также усомнилась, что кости, изображенные на фотографиях, подвергались воздействию высокой температуры и призвала высказать свое мнение других компетентных биоархеологов, которые специализируются на этом регионе. На призыв Стантис откликнулась профессор Меган Перри (Megan Perry) из Восточно-Каролинского университета — биоархеолог и специалист по остеологии, имеющая 30-летний опыт работы на археологических памятниках Иордании. По ее мнению, «уникальные разрушения», описанные в статье, ничем не отличаются от того, что обычно видят археологи при раскопках древних сооружений из глинобитного кирпича, построенных на каменном фундаменте. Накопление большого количества керамических черепков в культурном слое может быть связано с их использованием при строительстве стен домов или просто быть бытовым мусором. Внешний вид подобных сооружений часто оказывается как будто «срезанным» до фундамента — это происходит из-за особенностей раскопок зданий из глинобитного кирпича, когда археологи снимают верхние поврежденные или рассыпающиеся кирпичи. Перри указывает и на другие существенные недостатки работы. Стратиграфия Телль-эль-Хаммама приводится только в неопубликованных отчетах о раскопках, по которым нет соответствующей экспертной оценки. Авторы статьи, пишет Перри, финансово заинтересованы в доказательстве своей теории (на этот конфликт интересов также указывал и Бослоу). Обнаруженные археологами на этом памятнике кости исследовал врач, а не специалист по остеологии. Перри отметила, что врач не является компетентным специалистом в области интерпретации видовой принадлежности останков и установлении различий между предсмертными или посмертными травмами. Это проявилось и в некоторых использованных в статье терминах, которые, по мнению Перри, указывают на отсутствие у автора необходимых компетенций. Цвет изображенных на фотографиях человеческих останков не является доказательством того, что они подверглись воздействию высокой температуры. Кроме того, в статье регулярно подчеркивается важность фрагментированных костей — однако остается неясным, принадлежат ли они людям. Главный редактор журнала Scientific Reports Ричард Уайт (Richard White) сообщил Retraction Watch, что издание понимает поднятые сообществом проблемы и внимательно их изучает. Источник