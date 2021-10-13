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Брежнева показала поклонникам, как проводит свободное время с мужем

Брежнева показала поклонникам, как проводит свободное время с мужем

Знаменитая украинская исполнительница, которая сейчас проживает на территории России Вера Брежнева показала поклонникам, как проводит время с супругом, известным продюсером Константином Меладзе. Фото певица разместила в своем Instagram-аккаунте.

На кадре исполнительница мило позирует с мужем. Влюбленные гуляли в парке. Вера держит в руке цветы и наслаждается последними солнечными днями.

«Какой чудесный день!» — подписала фото артистка.

Поклонники не могли сдержать восторга и отметили, что звезды очень красивая пара: «Самая нежная и красивая пара», «Вот бы всем таких отношений», «Любви вам!».

13 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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