Bloomberg: Путин шантажирует ЕС газом, требуя изменить европейские правила регулирования энергорынка

Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что президент России Владимир Путин хочет добиться от Евросоюза (ЕС) изменений правил игры на газовом рынке и извлечь выгоду в условиях резкого подорожания топлива.

Кремль хочет решить два вопроса: возврат к долгосрочным газовым контрактам вместо спотовых закупок и ускорение сертификации газопровода «Северный поток-2» для скорейшего запуска. Несмотря на энергетический кризис в Европе, Кремль не питает иллюзий по поводу уступок со стороны ЕС, рассказал агентству чиновник, близкий к главе государства.

С начала сентября цены на газ в Европе начали расти из-за нехватки угля и перенаправления поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. 6 сентября фьючерсы в очередной обновили исторический максимум, приблизившись к цене в 2000 долларов за 1000 кубометров. Некоторым европейским компаниям пришлось закрыться из-за высоких цен на газ.