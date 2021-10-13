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Астрономы поймали неизвестный сигнал «невидимку» из центра галактики

Странный сигнал из центра Млечного Пути зафиксировали ученые. Они назвали его «Призраком» и дали обозначение ASKAP J173608.2-321635, пишет издание cnet.com.

СМИ со ссылкой на астрофизика из Сиднейского университета Тару Мерфи отмечает, что с апреля 2019 года по август 2020 года этот сигнал успели заметит тринадцать раз. Сигнал мог быть послан неизвестным объектом со странным поведением. Он обладает высоким уровнем поляризации — его свет колеблется в одном направлении, однако этот «путь» со временем начинает вращаться, добавил другой специалист Цзитенг Ван.

Подтверждений того, что сигнал был послан пришельцами, нет.

Интересно, что вместе с сигналом был также замечен необычный объект, который менял свою яркость и время от времени исчезал.

13 октября, 2021 | Category: Наука, Новости
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