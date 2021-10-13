Анджелина Джоли постоянно проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

После развода Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер, которые прожили в браке год, сохранили хорошие отношения. Бывшего мужа актриса называет своим другом, но после расставания они жили каждый своей жизнью. Однако этим летом экс-супруги, кажется, очень сблизились. Во время поездки в Нью-Йорк 46-летняя Джоли несколько раз навещала 48-летнего Миллера, а теперь в гости к бывшей жене приехал и он.

Вчера пару засняли в Лос-Анджелесе. Анджелина и Джонни возвращались из ресторана в Беверли-Хиллз на автомобиле, за рулем которого сидел актер

По слухам, Джоли еще летом познакомила бывшего мужа со своими сыновьями Паксом и Ноксом, и они отлично поладили. Какой характер носят встречи экс-супругов, неизвестно, но в гости к Джонни в Нью-Йорке Энджи приходила с бутылкой вина.

Впрочем, сейчас актрисе приписывают и другой роман — за последние несколько месяцев Джоли неоднократно видели в компании 31-летнего рэпера The Weeknd. Их встречи тоже проходили в неформальной обстановке. Тем не менее инсайдеры отмечают, что говорить об их романтических отношениях рано: рэпер заинтересован в работе в кино, а Джоли, вероятно, может оказать ему некоторую поддержку. Правда, до недавнего времени не было ни намека на то, что они дружат или хотя бы просто общаются.

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли в фильме «Хакеры»

Сейчас сердце Джоли свободно. После развода с Брэдом Питтом, с которым она по-прежнему борется за опеку над детьми, она еще не встретила вторую половинку. Звезда шутит, что у нее слишком большие требования к потенциальным партнерам, поэтому она все еще одинока. Главным приоритетом для Джоли при этом являются их с Питтом дети, ради которых она даже жертвует карьерой и меньше работает в кино.