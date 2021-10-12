Зрители с ужасом ждут новых «Стражей галактики» — енот может умереть

Джеймс Ганн ранее в интервью рассказывал, что третья часть «Стражей галактики» не обойдется без смерти нескольких ключевых персонажей. Оказалось, что с одним героем кинокомикса публика наотрез отказывается прощаться.

Речь о полюбившемся многим Реактивном Еноте. Пользователи Twitter пообещали устроить Ганну бунт, если в списке погибших окажется именно пушистый герой. Режиссер не стал вестись на провокации.

«Мне угрожали бунтами перед съемками «Отряда самоубийц», но там в конце умерли многие герои. И что? Я получил ноль бунтов. Так будет и сейчас. Когда я писал сюжет, я плакал. Поэтому и вы должны плакать, смотря фильм, вот в чем фишка», — написал Ганн в комментариях.

Источник фото: Кадр из фильма «Стражи Галактики»