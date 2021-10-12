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Жена Кости Войтенко об их разрыве: «Мы в конфликте с апреля»

Жена Кости Войтенко об их разрыве: "Мы в конфликте с апреля"

Жена украинского актера, участника «Танцев со звездами» Кости Войтенко, хореограф Валентина Войтенко расставила точки над «И» в их разрыве.

Как известно, ранее Константин рассказывал, что он пробовался в «Танцы» в качестве участника, а его жена — танцовщицы. Войтенко взяли, а его возлюбленную — нет. По словам актера, это якобы повлияло на их отношения.

Однако Валентина этот факт отрицает:

«Я просила Костю не впутывать меня в его участие в шоу. К сожалению, это не помогло. Я приняла решение написать здесь свою позицию. У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу «Танцы со звездами». Я не настолько завистливая и примитивная, чтобы обижаться на мужа из-за моего неучастия в шоу. Если бы я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчалась бы на кастинги, и ставила в приоритет карьеру», — отметила Валентина.

Во время шестого прямого эфира шоу Войтенко признался, что очеь ждет эфира с родственниками, поскольку хочет предложить Валентине с ним станцевать на паркете, чтобы «их ссоры из-за «Танцев со звездами» закончились хэппи эндом». Танцовщица имеет свое мнение на этот счет:

«Мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыграть в том, что придумали и решили меня, и в чем я подыгрывать не обещала», — отметила женщина.

Также Валентина объяснила, что сейчас происходит в ее отношениях с Константином:

«Я перестала бояться, как смерти, развода или расставания. У нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновата во всем. И нужны решения. Мы с Костей находились в открытом конфликте с апреля этого года. С августа мы посещали семейного терапевта. И в результате семейной терапии мы пришли к промежуточному пункту — жить отдельно и продолжать терапию отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. На этом этапе мы сейчас», — поделилась Валентина.

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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