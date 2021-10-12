Военная миссия ЕС на Украине может появиться уже к концу 2021 года

Военная миссия Евросоюза на Украине может появиться до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Украина делает все необходимое для этого. К миссии планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС, что позволит повысить качество военного образования на Украине и ввести хорошее дистанционное обучение.

Все эти изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу, добавил Таран, подчеркнув, что реализация этого проекта позволит помочь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам-членам ЕС.