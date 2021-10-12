Великобритания и Прибалтика договорились вместе бороться с Россией

Великобритания и страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией. Об этом сообщается в коммюнике на сайте Форин Офис, которое вышло по результатам встречи главы британского МИД Британии Лиз Трасс с коллегами из прибалтийских государств.

Министр заявила, что страны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями России на западном направлении и отметила, что Британия «готова действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила». В частности, Трасс указала на важность противодействия «враждебной активности» РФ и работе над миграционным кризисом на границе с Белоруссией, который белорусский президент Александр Лукашенко «видимо, подстроил для давления на европейские страны».

«Я жду новых обсуждений совместной работы над глобальной сетью свободы, а также усиления сотрудничества в таких важных сферах, как технологии», — сказала она.

Ранее в Германии началось расследование причастности Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ.

По мнению германских следователей, «посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов» Лукашенко якобы «хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций» с Минска. По информации федеральной полиции Германии, с начала августа через Белоруссию в ФРГ (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из которых только за первую неделю октября — 1 тыс. 183 человек. Речь идет, прежде всего, о сирийцах и иракцах.

Как сообщает Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска. По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении европейских границ они платят белорусской стороне около 4 тыс. евро, пишет газета.