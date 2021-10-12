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В Японии начали продавать странное «солнцезащитное забрало»

В Японии начали продавать странное «солнцезащитное забрало». И пока сам девайс у многих маркетологов вызывает закономерное сомнение, странная продукция уже поступила в продажу.

Японская компания ZGHYBD создала цельные прозрачные солнцезащитные очки с защитой от запотевания и брызг и от УФ-лучей.

Очки сделаны из легкого пластика и полностью эргономичны. Они устойчивы к царапинам и не ломаются.

Странные очки — нечто среднее между традиционными очками и полностью покрывающей маской для лица.

Очевидно, что очки разработаны, скорее как модный аксессуар, чем для практического использования. Это самые необычные очки, появившиеся за последнее время.

12 октября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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