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В «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4»

Сюрприз для фанатов: в «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4»
В «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4» — это оказалось необычным сюрпризом.

Создатели «Венома» сделали сюрприз для поклонников «Матрицы»: режиссеры включили в проект некоторые детали из легендарного боевика. Выхода «Матрицы» публика ждет с большим нетерпением, к тому же моменты съемочного процесса тщательно скрываются работниками.

Однако внимательные поклонники все же сумели разглядеть одну важную деталь: создатели «Венома» включили в фильм вертолеты. Речь идет о сцене, в которой Эдди Брок и Веном бежали по крыше башни Капот и переговаривались о преследовании полиции. Предполагалось, что вертолеты на заднем плане — это погоня за героями. Далеко не сразу зрители поняли, что вертолеты «принадлежат» совсем другой франшизе.

Примечательно, что оба фильма снимали в феврале 2020 года. Правда, создатели «Матрицы» успели первыми занять весь центр города, чем парализовали работу другой киностудии.

Источник фото: Кадр из фильма «Матрица»

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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