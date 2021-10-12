В «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4»

Создатели «Венома» сделали сюрприз для поклонников «Матрицы»: режиссеры включили в проект некоторые детали из легендарного боевика. Выхода «Матрицы» публика ждет с большим нетерпением, к тому же моменты съемочного процесса тщательно скрываются работниками.

Однако внимательные поклонники все же сумели разглядеть одну важную деталь: создатели «Венома» включили в фильм вертолеты. Речь идет о сцене, в которой Эдди Брок и Веном бежали по крыше башни Капот и переговаривались о преследовании полиции. Предполагалось, что вертолеты на заднем плане — это погоня за героями. Далеко не сразу зрители поняли, что вертолеты «принадлежат» совсем другой франшизе.

Примечательно, что оба фильма снимали в феврале 2020 года. Правда, создатели «Матрицы» успели первыми занять весь центр города, чем парализовали работу другой киностудии.

Источник фото: Кадр из фильма «Матрица»