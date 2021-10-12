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Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат

Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Об этом изданию Sport Arena рассказал глава организации Владимир Тесля.

Изначально мероприятие должно было пройти в Греции, а затем в Грузии, но страны отказались от проведения мероприятия из-за эпидемиологической обстановки. После этого Украина заявила о желании провести турнир, но при условии отсутствия россиян.

«Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. GAMMA (Всемирная ассоциация ММА) пошла нам навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны», — заявил он.

12 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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