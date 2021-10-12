Ученых удивил влетевший в Солнечную систему гибрид кометы и астероида

Астрономы бьются в догадках, каково происхождение странного космического объекта, открытого в начале нынешнего века, 16 лет назад. Небесное тело, задокументированное как 2005 QN173 (248370), циркулирует по поясу астероидов Солнечной системы, обладая при этом свойствами кометы.

Благодаря двум телескопам на территории США — на Гавайях и в Аризоне, исследователи установили, что объект под действием сублимации льда имеет след из газа и пыли, присущий кометам, но вращается по «стабильной» астероидной орбите внутри орбиты Юпитера.

Хвост астероида-гибрида растянулся на 720 тыс. км, сказано в работе астрофизиков, опубликованной порталом arXiv.org.

Ученые добавили 2005 QN173 в список комет Главного пояса, о которых на сегодняшний день не известно почти ничего. По одной из гипотез, эти полукометы-полуастероиды служили поставщиками воды на Землю в далеком прошлом — когда наша планета только зарождалась.