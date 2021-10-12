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Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона со звездным актерским составом

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона со звездным актерским составом

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона со звездным актерским составом.

В одном из интервью актер Билл Мюррей рассказал, что картина будет называться «Город-астероид» (Asteroid City). Его съемки проходят в Испании.

«Обычный каст персонажей. Снимаем в Испании, в 45 минутах от Мадрида. Работать одно удовольствие, отлично проводим время», — сказал Мюррей.

Деталей сюжета актер не раскрыл.

Ранее стало известно, что в картине появятся также Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс и Марго Роби.

Даты выхода пока нет.

Напомним, 28 октяюбря в украинский прокат выйдет другая лента Уэса Андерсона «Французский вестник». В картине снимались Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо и другие.

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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