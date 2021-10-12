Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона со звездным актерским составом.

В одном из интервью актер Билл Мюррей рассказал, что картина будет называться «Город-астероид» (Asteroid City). Его съемки проходят в Испании.

«Обычный каст персонажей. Снимаем в Испании, в 45 минутах от Мадрида. Работать одно удовольствие, отлично проводим время», — сказал Мюррей.

Деталей сюжета актер не раскрыл.

Ранее стало известно, что в картине появятся также Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс и Марго Роби.

Даты выхода пока нет.

Напомним, 28 октяюбря в украинский прокат выйдет другая лента Уэса Андерсона «Французский вестник». В картине снимались Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо и другие.