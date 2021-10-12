Список фильмов, похожих на сериал «Игра в кальмара» — что посмотреть

В последнее время все только и говорят о новом южнокорейском сериале Netflix «Игра в кальмара», главные герои которого играют в очень запутанную и причудливую игру на выживание.

Если тебе понравился этот проект или ты любишь подобный жанр, то у нас есть список с похожими фильмами, которые будут держать в напряжении до самого конца.

Начнем с киноленты 2000 года, которая, видимо, дала начало многим современным фильмам о выживании в сложных условиях игры. Речь идет о триллере «Королевская битва», в котором власти Японии придумывают жестокую игру, чтобы угомонить школьников, которые выходят из-под контроля.

Также советуем посмотреть философский триллер 2019 года «Платформа». В нем затронуты темы человечности, нравственного падения и выбора. После просмотра ты точно пересмотришь свою жизнь.

Закроем тройку драматическим триллером 2001 года «Эксперимент», который основан на реальном Стэнфордском тюремном эксперименте, когда добровольцев разделили на несколько групп, чтобы полностью смоделировать тюремную систему. В результате положительно настроенные подопытные начинают проявлять самые отвратительные человеческие черты.

Фильмы, похожие на сериал «Игра в кальмара»:

«Королевская битва «, 2000;

«Платформа», 2019;

«Эксперимент», 2001;

«Голодные игры», 2012;

«Куб», 1997;

«Посвященный», 2014;

«Дивергент», 2014;

«Время», 2011;

«Остров», 2005;

«Гостья» 2013;

«Бегущий в лабиринте», 2014;

«Потрошители», 2010;

«Геймер», 2009;

«Как я теперь люблю» 2013;

«Пятая волна», 2016.