Ради карьеры новая «девушка Бонда» пошла на жертвы

Исполнившая роль девушки Джеймса Бонда Ана де Армас вспомнила, как решилась на жертву во имя громкой карьеры. Актриса дала сенсационное интервью, в котором рассказала, что могла бы и не стать артисткой, потому что учителя были против, чтобы она снималась параллельно с учебой.

«Я пошла в театральную школу, когда мне было четырнадцать. Я училась там примерно четыре года. И когда я была на втором курсе, то снялась в своем первом фильме. Я прошла прослушивание и получила роль, но учителя были не очень довольны. Они сказали мне, что если я буду сниматься в фильме, меня выгонят из школы», — рассказала она в программе The Tonight Show Джимми Фэллона.

Взвесив все за и против, Армас все же снялась в кино, из-за чего была отчислена из университета. Спустя год она восстановилась. Сейчас актриса ни о чем не жалеет и уверяет, что «оно того стоило».