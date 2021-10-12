Премию Нобеля по экономике присудили за исследования экономики труда и причинно-следственных связей

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2021 год присуждена Дэвиду Карду (David Card) за его вклад в эмпирические исследования экономики рынка труда, а также Джошуа Энгристу (Joshua Angrist) и Гвидо Имбенсу (Guido Imbens) за их вклад в методологию анализа причинно-следственных связей. Прямая трансляция церемонии объявления лауреатов шла на официальном сайте Нобелевской премии.

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии и литературе, а также премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1968 году. Ее размер равен размеру остальных премий.

Лауреаты этого года награждены за их исследования причинно-следственных связей в области социальных наук. В частности, Дэвид Кард из университета Калифорнии в Беркли начиная с 1990-х годов исследовал, как именно на рынок труда влияют изменения минимальных зарплат, уровень иммиграции и образовательный уровень населения. Полученные им результаты, в частности, указывали, что повышение уровня минимальных зарплат не обязательно влечет за собой сокращение количества рабочих мест.

Два других лауреата — Джошуа Ангрист из Массачусетского технологического института и Гвидо Имбенс из Стэнфордского университета исследовали, как можно установить наличие причинно-следственных связей в естественных экспериментах, связанных с поисками отношения между уровнем образования и доходами.

Компания Clarivate, которая составляет списки потенциальных нобелевских лауреатов на основе наукометрических данных, в 2021 году предположила, что в экономической номинации премию могут присудить Дэвиду Одречу (David Audretsch) и Дэвиду Тису (David Teece) за исследование инноваций.

Кроме того, в списке этого года были Джоэл Мокир (Joel Mokyr), который исследует культурные истоки промышленной революции, а также Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) и Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff) — авторы гипотезы «90-процентного порога»., согласно которой, когда внешний долг государства достигает 90 процентов от ВВП, скорость роста ВВП падает вдвое.

В 2020 году премию по экономике присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Лауреаты исследовали, как работают аукционы, и разрабатывали новые форматы проведения аукционов для продажи товаров и услуг, которые трудно продавать с помощью традиционных методов.

В 2019 году премии памяти Нобеля по экономике были удостоены Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер — «за экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности».