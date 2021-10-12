Преимущества игры в честных онлайн казино

Многие игроки в игровые автоматы знают о том, что существуют честные онлайн казино и мошенники, но мал кто из них в действительности знают в чем заключаются преимущества игры в честных казино с хорошей отдачей, для игроков.
Что такое честные онлайн казино
Честные казино — это игровые клубы, которые прошли множество проверок от регуляторов игровой деятельности и имеют лицензию, подтверждающую это. Такие интернет-казино размещают у себя на сайте только оригинальные игровые автоматы с высоким процентом отдачи, на который владельцы казино никак не могут повлиять.
Хотим отметить, что надежные казино очень дорожат своей репутацией и никогда не будут портить её, затягивая выплаты своим игрокам или отказывая в выводе денег. Этим казино нужно держать марку, чтобы привлекать новых клиентов, за счет своей отличной репутации в сообществе игроков. Именно поэтому в таких казино всегда моментальные выплаты денег, большие лимиты на выплату, а так же очень вежливый саппорт, который охотно помогает игрокам в решении их проблем и отвечает на их вопросы.
Где найти онлайн казино с контролем честности
Лучше всего искать честные онлайн казино на авторитетных порталах, таких как Honest Casinos, на котором составлено множество различных рейтингов от экспертов в gambling индустрии. Этот сайт не продает позиции в своих рейтингах и топах, размещая только самые честные игровые клубы, которые соответствуют всем требованиям портала.
Перед размещением на сайте, каждое казино проходит множество проверок и обязательно тестируется специальными людьми. Если автоматы соответствуют всем критериям, то они размещаются на сайте, с получением определенного рейтинга. Сами казино, находящиеся в топе, ранжируются именно по этому рейтингу: в верху топа представлены самые лучшие игровые клубы, а далее идут казино в порядке убывания их рейтинга.
Рейтинг честных онлайн казино, с сайта Honest Casinos, является универсальным, т.е. подходит для всех категорий игроков, не зависимо от того по какой ставке они играют. В основе оценки лежит средний балл, который получается путем оценки множества различных критериев, которые наиболее важны для игроков: все эти оценки суммируются, а затем выводится средний балл, который и является рейтингом.
Плюсы игры в честных игровых клубах
Игра в честные онлайн казино имеет следующие плюсы:
- Вывод средств. Вы сможете вывести любую сумму средств со счета, при этом получите свой выигрыш в течении всего 5-30 минут, без каких-либо задержек.
- Отдача. Шансы на получения выигрыша в честных казино больше в несколько раз, т.к. отдача всех игровых автоматов является высокой и её не возможно изменить, т.к. она установлена провайдером, который выпустил слот.
- Лимиты. Вы сможете, за один раз, выводить даже очень крупные суммы денег и не ждать вывода всех средств с баланса по несколько месяцев, что очень актуально для хайроллеров.
- Решение вопросов. Вежливый саппорт с радостью ответит на все ваши вопросы, онлайн.
- Возможность подать жалобу. В случаи спорных ситуаций, вы можете подать жалобу на казино, выдавшей лицензию организацию, и она быстро рассмотрит её, приняв соответствующие меры.
- Выбор автоматов. Поскольку казино является честным и имеет лицензию, то провайдера игровых автоматов охотно предоставляют им свои слоты, обеспечивая большой выбор игровых автоматов для клиентов казино.
- Live-игры. Только честные интернет-казино имеют у себя на сайте игры с реальными крупье, которые приходятся по нраву множеству игроков из России.
- Бонусы. Надежные игровые клубы не предоставляют заоблачных бонусов, которые невозможно отыграть, давая лишь такие подарки, которые по-настоящему выгодны для игрока.
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