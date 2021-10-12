Преимущества игры в честных онлайн казино

Многие игроки в игровые автоматы знают о том, что существуют честные онлайн казино и мошенники, но мал кто из них в действительности знают в чем заключаются преимущества игры в честных казино с хорошей отдачей, для игроков.

Что такое честные онлайн казино

Честные казино — это игровые клубы, которые прошли множество проверок от регуляторов игровой деятельности и имеют лицензию, подтверждающую это. Такие интернет-казино размещают у себя на сайте только оригинальные игровые автоматы с высоким процентом отдачи, на который владельцы казино никак не могут повлиять.

Хотим отметить, что надежные казино очень дорожат своей репутацией и никогда не будут портить её, затягивая выплаты своим игрокам или отказывая в выводе денег. Этим казино нужно держать марку, чтобы привлекать новых клиентов, за счет своей отличной репутации в сообществе игроков. Именно поэтому в таких казино всегда моментальные выплаты денег, большие лимиты на выплату, а так же очень вежливый саппорт, который охотно помогает игрокам в решении их проблем и отвечает на их вопросы.

Где найти онлайн казино с контролем честности

Лучше всего искать честные онлайн казино на авторитетных порталах, таких как Honest Casinos, на котором составлено множество различных рейтингов от экспертов в gambling индустрии. Этот сайт не продает позиции в своих рейтингах и топах, размещая только самые честные игровые клубы, которые соответствуют всем требованиям портала.

Перед размещением на сайте, каждое казино проходит множество проверок и обязательно тестируется специальными людьми. Если автоматы соответствуют всем критериям, то они размещаются на сайте, с получением определенного рейтинга. Сами казино, находящиеся в топе, ранжируются именно по этому рейтингу: в верху топа представлены самые лучшие игровые клубы, а далее идут казино в порядке убывания их рейтинга.

Рейтинг честных онлайн казино, с сайта Honest Casinos, является универсальным, т.е. подходит для всех категорий игроков, не зависимо от того по какой ставке они играют. В основе оценки лежит средний балл, который получается путем оценки множества различных критериев, которые наиболее важны для игроков: все эти оценки суммируются, а затем выводится средний балл, который и является рейтингом.

Плюсы игры в честных игровых клубах

Игра в честные онлайн казино имеет следующие плюсы: