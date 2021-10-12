North Korean defector

Привычка к секретности у Ким Кук Сона глубоко в крови. Потребовалось несколько недель, чтобы договориться об интервью с самым высокопоставленным перебежчиком из Северной Кореи. Бывший полковник сразу поинтересовался, кто пришел со мной, и так и не снял очки перед телекамерой. Лишь два человека в нашей команде знали его подлинное имя.

Ким Кук Сон прожил последние 30 лет в атмосфере глубокой секретности, работая на северокорейскую разведку — «глаза, уши и мозг Верховного лидера», как он сам ее называет.

Он рассказывает, что охранял секреты режима, подсылал убийц к его критикам и создал лабораторию по производству наркотиков, чтобы добывать деньги «для дела революции».

И вот бывший старший полковник [воинское звание в Китае, Вьетнаме и КНДР, а также в Аргентине и Марокко] решил поведать свою историю Би-би-си. Это первый в истории случай, чтобы высокопоставленный северокорейский военный дал интервью одному из ведущих СМИ.

line

Я был «краснее красных», говорит он о себе. Верный слуга коммунистической власти.

Но в КНДР ни высокий чин, ни безоговорочная преданность властям не гарантируют безопасности.

Ким Кук Сон — будем называть его так — бежал в 2014 году, спасая свою жизнь, и с тех пор живет в Сеуле, где сотрудничает с южнокорейской разведкой.

По его словам, северокорейская верхушка отчаянно нуждается в деньгах и зарабатывает всеми способами — от наркоторговли до продажи оружия на Ближний Восток и в Африку.

Он также рассказал, как принимаются решения в Пхеньяне, об атаках режима на Южную Корею и о том, что северокорейский агентурный шпионаж и хакерство проникли повсюду в мире.

Би-би-си не может самостоятельно проверить его слова, но нам известно его настоящее имя, и мы, где возможно, нашли подтверждение им из других источников.

Мы обратились за комментариями в посольство КНДР в Лондоне и ее миссию при ООН в Нью-Йорке, но не получили ответа.

«Команда убийц»

В последние годы своей службы Ким Кук Сон наблюдал изнутри ранние этапы становления Ким Чен Ына на посту главы КНДР. По его словам, молодой человек всегда стремился показать себя «воином».

В 2009 году, сразу вслед за тем, как отец нынешнего лидера Ким Чен Ир перенес инсульт, и Ким Чен Ын сделался его признанным преемником, была создана новая спецслужба — Генеральное разведывательное бюро. Его начальником был назначен Ким Ён Чхоль, по сей день остающийся одним из наиболее доверенных людей правящей семьи.

Бывший полковник рассказал, что в мае 2009 года сверху пришел приказ создать группу ликвидаторов, чтобы тайно убить сбежавшего на Юг правительственного чиновника Хван Чжан Ёпа.

 

По его словам, наследник стремился продемонстрировать этим свою решительность и сделать подарок больному отцу. «Я лично курировал это задание», — рассказал он.

North Korean leader Kim Jong-il (L) walks in front of his youngest son Kim Jong-un as they watch a parade to commemorate the 65th anniversary of the founding of the Workers" Party of Korea in Pyongyang in this October 10, 2010

Хван Чжан Ёп некогда был архитектором всей политики КНДР и одним из первых лиц в государстве. Побега в 1997 году семья Кимов ему так и не простила. Живя в Сеуле, он резко критиковал северокорейский режим.

Покушение провалилось. Два северокорейских майора, которым оно было поручено, по сей день отбывают сроки в южнокорейской тюрьме. Официальный Пхеньян всегда утверждал, что он ни при чем, и называл инцидент южнокорейской провокацией.

Теперь Ким Кук Сон подтверждает, что за попыткой убийства стояли его бывшие начальники.

«Терроризм был и остается в Северной Корее инструментом политики и охраны высочайшего достоинства Ким Чен Ира и Ким Чен Ына», — говорит он.

Дальше — больше. 26 марта 2010 года корвет ВМС Южной Кореи «Чхонан» был потоплен в Желтом море торпедой, погибли 46 моряков. Пхеньян заявил, что не имеет к этому отношения.

23 ноября того же года несколько десятков артиллерийских снарядов обрушились на южнокорейский остров Ёнпхёндо. Были убиты два морских пехотинца и двое гражданских лиц, ранены 16 военных и трое мирных граждан.

В этом случае скрывать причастность КНДР было невозможно, но споры о том, кто конкретно отдал приказ, продолжаются по сей день.

По словам Ким Кук Сона, этими делами он непосредственно не занимался, но сотрудники Генерального бюро ими гордились и хвастались.

Подобные вещи не могли произойти без санкции с самого верха, уверен он.

«В Северной Корее нельзя даже построить дорогу без личного одобрения Верховного лидера. А уж потопление «Чхонана» и обстрел Ёнпхёндо — точно не те решения, какие мог принять кто-то из подчиненных. Такие операции планируются и осуществляются только по особому приказу Ким Чен Ына и рассматриваются как достижение исполнителей», — заявил высокопоставленный перебежчик.

Шпион в Голубом доме

По словам Ким Кук Сона, он занимался выработкой стратегии в отношении Южной Кореи, цель которой определялась как «политическое подчинение».

Естественно, это подразумевало необходимость иметь там глаза и уши.

«Во множестве случаев я направлял на Юг шпионов и проводил через них те или иные операции», — утверждал наш собеседник.

О характере этих заданий он не распространялся, но привел один впечатляющий пример.

«В начале 1990-х годов был случай, когда северокорейский агент внедрился в Голубой дом [резиденция и канцелярия президента Южной Кореи], проработал там пять или шесть лет, а затем благополучно вернулся и получил должность в 314-м офисе связи Трудовой партии Кореи [кодовое название подразделения, занимающегося компьютерной разведкой]», — поведал он.

«Могу уверить вас, что северокорейские агенты широко проникли в государственные учреждения и организации гражданского общества Южной Кореи», — заявил он.

Kim Jong-un

У Би-би-си нет возможности проверить это утверждение, но мне доводилось видеться с разоблаченными северокорейскими шпионами, а основатель интернет-портала North Korea News Чэд О’Кэрролл в недавней статье написал, что в южнокорейских тюрьмах их десятки.

По данным North Korea News, их периодически продолжают арестовывать. Недавно был задержан еще один агент, засланный с Севера. Но с 2017 года таких случаев стало меньше. Вероятно, северокорейская разведка частично переключилась на высокотехнологичные способы сбора информации.

Армия хакеров

КНДР — одна из беднейших и изолированных от мира стран, но предыдущие перебежчики уверяли, что Пхеньян не поскупился на создание целого войска из примерно 6 тысяч квалифицированных хакеров.

По словам Ким Кук Сона, отец нынешнего правителя Ким Чен Ир еще в 1980-х годах дал приказ начать подготовку персонала и «готовиться к кибервойне».

 

«В университет Моранбон стали брать самых способных молодых людей со всей страны и обучать их в течение шести лет», — говорит он.

По мнению аналитиков британской разведки, нашумевшие компьютерные атаки на корпорацию Sony Pictures в 2014-м и на Национальную службу здравоохранения и другие организации Соединенного Королевства в 2017 году осуществили северокорейские хакеры, известные как «группа Лазарус», которую направлял 314-й офис.

«Между собой мы называли его «информационным центром Ким Чен Ына», рассказал Ким Кук Сон, добавив, что руководитель законспирированного отдела имеет прямую телефонную связь с Верховным лидером.

«Я слышал, что сотрудники 314-го офиса, помимо территории КНДР, работают из Китая, России и стран Юго-Восточной Азии. В их обязанности входит также поддержание и обеспечение безопасности связи с северокорейской заграничной агентурой», — заявил он.

Метамфетамин за доллары

В апреле Ким Чен Ын призвал сограждан готовиться к тяжелым временам и сравнил нынешнюю экономическую ситуацию с «трудным походом» — катастрофическим голодом середины 1990-х годов.

 

Тогда Ким Кук Сону поручили создать тайный валютный «революционный фонд» за счет продажи наркотиков.

«Производство наркотиков в Северной Корее достигло пика в период «трудного похода». Получив задание, я привез в страну трех иностранных специалистов и с их помощью создал на территории учебного лагеря под кодовым названием «715-й офис связи» лабораторию по изготовлению метамфетамина. Вырученные доллары считались личным подарком Ким Чен Ыну», — поведал нам он.

Рассказ выглядит правдоподобно. Северная Корея имеет давнюю историю производства героина и опиума. Бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Йон Хо, оставшийся на Западе, в 2019 году заявил на Форуме свободы в Осло, что в его стране экспорт наркотиков организуется государством.

Я спрашиваю Ким Кук Сона, куда шли вырученные деньги? Перепадало ли что-то простым людям?

«Чтобы вам было понятно, все деньги в Северной Корее принадлежат Верховному лидеру, — ответил бывший разведчик. — На них он строит виллы, приобретает заграничные автомобили, деликатесы, одежду и предметы роскоши».

По разным данным, в годы «трудного похода» в КНДР умерли голодной смертью от нескольких тысяч до миллиона человек.

North Korean woman collecting grass to eat in a field, North Hamgyong Province, Jung Pyong Ri, North Korea on May 7, 2010 in Jung Pyong Ri, North Korea.
Жительница Северной Кореи собирает траву для еды (снимок сделан в провинции Северный Хамджон в мае 2010 года)

Подлодки для аятолл

Другим источником дохода, по словам Кима, являлась нелегальная продажа оружия Ирану.

«Это были прежде всего мини-субмарины и подводные аппараты специального назначения. Северная Корея достигла больших успехов в их создании», — рассказал он.

Здесь мой собеседник, возможно, преувеличил, поскольку северокорейские подлодки оснащаются шумными дизельными двигателями.

Однако он утверждал, что торговля была весьма успешной. По его словам, один представитель северокорейской разведки в Иране похвастался ему, что вел переговоры с партнерами в своем бассейне.

Один из ведущих мировых экспертов по Северной Корее, российский профессор Андрей Ланьков, работающий в сеульском университете Кунмин, замечает, что оружейные сделки между КНДР и Ираном не являются особым секретом с 1980-х годов, включая даже поставки Тегерану баллистических ракет.

Несмотря на строгие международные санкции, Пхеньян продолжает создавать оружие массового поражения. В сентябре этого года он протестировал четыре системы: крылатую ракету большой дальности, баллистическую ракету железнодорожного базирования, гиперзвуковую и противовоздушную ракеты. Северокорейские военные технологии становятся более совершенными.

 

По словам Ким Кук Сона, Пхеньян продавал оружие и военные технологии не только Ирану, но и другим государствам, находящимся под санкциями или где велись затяжные гражданские войны. За последние годы ООН называла в данном контексте Сирию, Мьянму, Ливию и Судан.

Обида верного слуги

У себя на родине Ким Кук Сон принадлежал к привилегированной элите, пользовался «мерседесом», принадлежавшем тете Ким Чен Ына, и ездил за границу без всяких ограничений, продавая редкие металлы и уголь и привозя наличные в своем чемодане.

По меркам страны, где миллионы недоедают, он вел сказочное существование.

Связи в высших кругах, приобретенные им через удачную женитьбу, позволяли ему переходить с повышением из одной спецслужбы в другую. Но эти же связи однажды сделались опасными.

Вскоре после своего прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын решил избавиться от всех, кого считал опасными, включая своего дядю Чан Сон Тхэка, который, по оценкам экспертов, фактически руководил страной в последние годы жизни Ким Чен Ира. Государственные СМИ упоминали его чаще, чем наследника.

 

«Я чувствовал, что Чан Сон Тхэк долго не продержится, но думал, что его сошлют в деревню», — говорит Ким Кук Сон.

People visit the statues of late North Korean leaders Kim Il Sung and Kim Jong Il on the occasion of the 79th birth anniversary of Kim Jong Il, known as the 'Day of the Shining Star', at Mansu Hill in Pyongyang on February 16, 2021.
Неожиданно для всех в декабре было объявлено о казни вчера еще всесильного правителя.

«Сказать, что я изумился — значит ничего не сказать, — рассказал Ким Кук Сон. — Это был смертельный удар, я пришел в ужас. Сделалось ясно, что опасность грозит и мне, и что Северная Корея превратилась в место, где невозможно жить».

Разведчик узнал о расстреле Чан Сон Тхэка из газет, находясь за границей с очередным заданием. Он стал обдумывать план побега в Южную Корею со своей семьей.

«Покинуть страну, где похоронены мои предки, и переселиться в Южную Корею, всегда остававшуюся для меня чужой, было большим горем и стрессом», — говорит он.

Даже сквозь его темные очки я видела, что ему тяжело дается это воспоминание.

«Ни на сотую процента»

Мы встречались несколько раз и провели вместе много часов. Я спросила, почему он решился заговорить именно теперь.

«Это мой последний долг, — ответил он. — Я хочу помочь моим братьям на Севере избавиться от диктатуры и вкусить свободы».

В Южной Корее живут свыше 30 тысяч северокорейских перебежчиков, но лишь единицы отваживаются говорить со СМИ. Чем более высокое положение занимал человек в прежней жизни, тем сильнее риск.

К тому же некоторые южнокорейцы сомневаются в их рассказах, которые невозможно проверить.

Ким Кук Сон прожил необыкновенную жизнь. Его история дает редкий шанс взглянуть изнутри на северокорейский режим и на то, какими способами он обеспечивает свое выживание.

«Вся политическая культура Северной Кореи, их суждения обо всем, их образ мышления целиком строятся на безусловном повиновении Верховному лидеру, — говорит он. — На протяжении поколений вырабатывается то, что называется там «преданным сердцем».

Наше интервью состоялось в примечательный момент. Ким Чен Ын заявил, что готов в ближайшем будущем вернуться к переговорам с Югом при выполнении некоторых условий.

 

Но Ким Кук Сон настроен скептически.

«За те годы, что я живу здесь, Северная Корея нисколько не изменилась, — говорит он. — Продолжает проводиться стратегия, к которой я и сам приложил руку. Они не изменились ни на сотую процента».