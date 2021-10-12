Пенелопа Крус явилась в провальном наряде на премьеру кино

Сияющий наряд актрисы Пенелопы Крус на премьере испанского фильма «Параллельные матери» в пух и прах разнес стилист Руслан Громов. Вчера актриса прервала свое временное заточение и отправилась в Нью-Йорк, где появилась на красной дорожке при полном параде.

Перед фотографами Крус сверкала наполовину прозрачным платьем, расшитым пайетками. Наряд подчеркивал стройные ноги и оттенял смуглую кожу. Однако все остальное в нем, по словам эксперта, было неудачным.