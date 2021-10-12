Пенелопа Крус явилась в провальном наряде на премьеру кино

Актриса впервые выбрала настолько неудачный образ.
Сияющий наряд актрисы Пенелопы Крус на премьере испанского фильма «Параллельные матери» в пух и прах разнес стилист Руслан Громов. Вчера актриса прервала свое временное заточение и отправилась в Нью-Йорк, где появилась на красной дорожке при полном параде.
Перед фотографами Крус сверкала наполовину прозрачным платьем, расшитым пайетками. Наряд подчеркивал стройные ноги и оттенял смуглую кожу. Однако все остальное в нем, по словам эксперта, было неудачным.
«Образ в целом я бы назвал «траурный павлин», совершенно непонятна мотивация дизайнера, который создал данное платье. Прозрачные ткани, горох, блестящие пайетки выглядят несочетаемо, а объем на ягодицах и вовсе кажется лишним. Слишком много акцентов в одном изделии. Единственное, что в нем действительно хорошо — единый цвет», — подметил стилист.
Leave a Reply