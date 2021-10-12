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Пенелопа Крус явилась в провальном наряде на премьеру кино

Актриса впервые выбрала настолько неудачный образ.

Ничем не спасти: Крус явилась в провальном наряде на премьеру кино

Сияющий наряд актрисы Пенелопы Крус на премьере испанского фильма «Параллельные матери» в пух и прах разнес стилист Руслан Громов. Вчера актриса прервала свое временное заточение и отправилась в Нью-Йорк, где появилась на красной дорожке при полном параде.

Перед фотографами Крус сверкала наполовину прозрачным платьем, расшитым пайетками. Наряд подчеркивал стройные ноги и оттенял смуглую кожу. Однако все остальное в нем, по словам эксперта, было неудачным.

«Образ в целом я бы назвал «траурный павлин», совершенно непонятна мотивация дизайнера, который создал данное платье. Прозрачные ткани, горох, блестящие пайетки выглядят несочетаемо, а объем на ягодицах и вовсе кажется лишним. Слишком много акцентов в одном изделии. Единственное, что в нем действительно хорошо — единый цвет», — подметил стилист.

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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