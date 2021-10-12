Оксана Байрак в топе похвасталась пышным бюстом

Украинский режиссер и киноактриса Оксана Байрак ошеломила своих сторонников и доказала, что еще та горячая штучка.

Так, 57-летняя знаменитость опубликовала довольно пикантный кадр в своем Instagram. На снимке продюсер появилась в черном топе и с украшением на лице в восточном стиле. Звезда соблазнительно смотрела в камеру, держась руками за пышный бюст.

В посте Байрак оставила цитату из книги «Где валяются поцелуи. Париж»: «- Вы сможете распознать своего мужчину в толпе? Да, безусловно. Моего в толпе не будет». P.S. Всем — индивидуальностей. Ночных. И не только».

Со своей стороны, пользователи засыпали ее комплиментами: «От красоты — потеря сна», «Вам очень идет восточный образ», «Горячо», «Роскошная! Как всегда, вау».