Новый премьер Японии заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов заявил, что суверенитет его страны распространяется на Южные Курилы. Об этом сообщает ТАСС.

«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — сказал он.

По словам премьера, он настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу.