«Не будет как в Lost»: звезда «Очень странных дел» рассказал о новом сезоне

Создатели постараются запутать всех по максимуму.
Фанаты сериала «Очень странные дела» вне себя из-за ожидания выхода четвертого сезона. Тизеры намекают, что события саги развернутся даже в России.
Звезда сериала Дэвид Харбор, который играет Хоппера, проговорился о долгожданных новых сериях. Оказалось, создатели вдохновлялись сразу несколькими знаковыми фильмами и сериалами.
«Мы вдохновлялись «Великим побегом» и «Чужой 3» при создании новых серий. У меня получилась довольно глубока сюжетная линия, много нового вы узнаете и об Одиннадцати. Мы хотели, чтобы концовка была глубокой, но не запутанной и нелогичной. У нас не будет как в Lost», — пообещал Харбор журналистам EW.
Источник фото: кадр из сериала «Очень странные дела»
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