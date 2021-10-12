 
«  
  »

«Не будет как в Lost»: звезда «Очень странных дел» рассказал о новом сезоне

Создатели постараются запутать всех по максимуму.

«Не будет как в Lost»: звезда «Очень странных дел» рассказал о новом сезоне

Фанаты сериала «Очень странные дела» вне себя из-за ожидания выхода четвертого сезона. Тизеры намекают, что события саги развернутся даже в России.

Звезда сериала Дэвид Харбор, который играет Хоппера, проговорился о долгожданных новых сериях. Оказалось, создатели вдохновлялись сразу несколькими знаковыми фильмами и сериалами.

«Мы вдохновлялись «Великим побегом» и «Чужой 3» при создании новых серий. У меня получилась довольно глубока сюжетная линия, много нового вы узнаете и об Одиннадцати. Мы хотели, чтобы концовка была глубокой, но не запутанной и нелогичной. У нас не будет как в Lost», — пообещал Харбор журналистам EW.

Источник фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  