На газовом рынке Европы зреет новая «буря» Меркель и Макрон пообщались по телефону с Зеленским и Путиным » «Не будет как в Lost»: звезда «Очень странных дел» рассказал о новом сезоне Создатели постараются запутать всех по максимуму. Фанаты сериала «Очень странные дела» вне себя из-за ожидания выхода четвертого сезона. Тизеры намекают, что события саги развернутся даже в России. Звезда сериала Дэвид Харбор, который играет Хоппера, проговорился о долгожданных новых сериях. Оказалось, создатели вдохновлялись сразу несколькими знаковыми фильмами и сериалами. «Мы вдохновлялись «Великим побегом» и «Чужой 3» при создании новых серий. У меня получилась довольно глубока сюжетная линия, много нового вы узнаете и об Одиннадцати. Мы хотели, чтобы концовка была глубокой, но не запутанной и нелогичной. У нас не будет как в Lost», — пообещал Харбор журналистам EW. Источник фото: кадр из сериала «Очень странные дела»