На саммите G20 обсудят Афганистан

Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник проведет специальный саммит «Большой двадцатки», на котором будет обсуждаться Афганистан, поскольку растет беспокойство по поводу надвигающейся гуманитарной катастрофы после возвращения «Талибана» к власти.

С тех пор, как 15 августа талибы захватили Афганистан, страна, уже борющаяся с засухой и тяжелой бедностью после десятилетий войны, пережила почти полный крах своей экономики, что породило большое количество беженцев.

На видеоконференции основное внимание будет уделено потребностям Афганистана в помощи, озабоченности по поводу безопасности и способам обеспечения безопасного прохода через границу тысяч афганцев, сотрудничавшие со странами Запада, которые все еще находятся в стране.

«Предоставление гуманитарной помощи крайне необходимо наиболее уязвимым группам, особенно женщинам и детям, с наступлением зимы», – заявил агентству «Рейтер» чиновник, знакомый с повесткой дня G20.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен присоединиться к саммиту, тем самым подчеркивая центральную роль, отведенную Организации Объединенных Наций в преодолении кризиса – отчасти потому, что многие страны не хотят устанавливать прямые отношения с талибами.

Италия, которая председательствует в G20, работала над организацией встречи несмотря на то, что внутри «Большой двадцатки» существуют разные взгляды относительно того, как вести себя с Афганистаном после ухода США из страны.

Китай публично потребовал отменить экономические санкции в отношении Афганистана, а также разморозить и вернуть Кабулу миллиарды долларов активов. Пока неясно, будет ли это обсуждаться во вторник.

Хотя ожидалось, что во встрече примут участие президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и европейские лидеры G20, китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите. Также было неясно, примет ли участие президент России Владимир Путин.

Соседи Афганистана, Пакистан и Иран, не были приглашены на виртуальную телеконференцию, но Катар, который играл ключевую роль в качестве посредника между «Талибаном» и Западом, присоединится к обсуждениям, сообщил дипломатический источник.