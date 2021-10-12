Меркель и Макрон пообщались по телефону с Зеленским и Путиным

Два западноевропейских лидера сначала поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении Минских соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине.

Затем Меркель и Макрон поговорили с президентом России Владимиром Путиным, призвав его продолжить мирные переговоры, заявило правительство Германии.

«Собеседники договорились попросить своих министров иностранных дел вскоре встретиться для достижения этой цели», – говорится в заявлении правительства Германии.