Меркель и Макрон пообщались по телефону с Зеленским и Путиным

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с президентами Украины и России, чтобы обсудить конфликт на Донбассе, и договорились о встрече своих министров иностранных дел, заявило правительство Германии.
Два западноевропейских лидера сначала поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении Минских соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине.
Затем Меркель и Макрон поговорили с президентом России Владимиром Путиным, призвав его продолжить мирные переговоры, заявило правительство Германии.
«Собеседники договорились попросить своих министров иностранных дел вскоре встретиться для достижения этой цели», – говорится в заявлении правительства Германии.
Leave a Reply