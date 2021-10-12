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Меркель и Макрон пообщались по телефону с Зеленским и Путиным

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с президентами Украины и России, чтобы обсудить конфликт на Донбассе, и договорились о встрече своих министров иностранных дел, заявило правительство Германии.

Два западноевропейских лидера сначала поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении Минских соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине.

Затем Меркель и Макрон поговорили с президентом России Владимиром Путиным, призвав его продолжить мирные переговоры, заявило правительство Германии.

«Собеседники договорились попросить своих министров иностранных дел вскоре встретиться для достижения этой цели», – говорится в заявлении правительства Германии.

12 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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