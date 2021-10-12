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Меган Фокс перестала скрывать «изъян», незаметный для посторонних глаз

Актриса дала сенсационное интервью вместе с Колсоном Бэйкером.

Меган Фокс перестала скрывать «изъян», незаметный для посторонних глаз

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс созналась, что все эти годы скрывала от публики один изъян. На днях актриса дала откровенное интервью вместе с Колсоном Бэйкером, в котором поделилась: у нее есть серьезная проблема, которая обычному человеку не видна.

«У меня дисморфия тела. Она провоцирует глубокую неуверенность в себе. Мы часто смотрим на другого человека и думаем, какой же он красивый, а на самом деле человек так о себе не думает. Наша жизнь нисколько не легче», — рассказала она GQ.

Речь идет о психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно беспокоится о незначительном изъяне или особенности своего тела. Также Фокс отметила: для нее очень важно, что Колсон принимает ее такой, какая она есть на самом деле. К тому же и сам Колсон испытывает серьезные психологические проблемы, с которыми влюбленные борются вместе.

12 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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