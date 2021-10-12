Меган Фокс перестала скрывать «изъян», незаметный для посторонних глаз

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс созналась, что все эти годы скрывала от публики один изъян. На днях актриса дала откровенное интервью вместе с Колсоном Бэйкером, в котором поделилась: у нее есть серьезная проблема, которая обычному человеку не видна.

«У меня дисморфия тела. Она провоцирует глубокую неуверенность в себе. Мы часто смотрим на другого человека и думаем, какой же он красивый, а на самом деле человек так о себе не думает. Наша жизнь нисколько не легче», — рассказала она GQ.

Речь идет о психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно беспокоится о незначительном изъяне или особенности своего тела. Также Фокс отметила: для нее очень важно, что Колсон принимает ее такой, какая она есть на самом деле. К тому же и сам Колсон испытывает серьезные психологические проблемы, с которыми влюбленные борются вместе.