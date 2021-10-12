Меган Фокс и Колсон Бэйкер снялись для глянца и рассказали о своих психических расстройствах

35-летняя Меган Фокс и ее 31-летний бойфренд Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, приняли участие в совместной фотосъемке для свежего номера британского GQ.

Пара, которая встречается уже полтора года, также дала интервью изданию. Влюбленные рассказали о своем романе и признались, что оба страдают психическими расстройствами

Так, актриса рассказала, что страдает дисморфическим расстройством тела, то есть сильно озабочена своим внешним видом и не может адекватно воспринимать собственное тело, постоянно стараясь исправить надуманные недостатки. Это расстройство может вызывать тревожность и заставлять человека страдать, создавая для него большие трудности в повседневной жизни.

Я глубоко в себе не уверена. Мы можем смотреть на кого-то и думать: «Этот человек такой красивый. Его жизнь должна быть легкой». Но сам он, скорее всего, так не думает,

— поделилась она.

Фокс не стала подробно описывать, как именно на нее влияет дисморфическое расстройство тела, но раньше она говорила про другие проблемы с психическим здоровьем. Актриса заявляла, что она почти дошла до предела после выхода в 2009 году фильма «Тело Дженнифер», потому что ее постоянно сексуализировали в фильмах и средствах массовой информации.

Бойфренд Меган признался, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, которое он по ошибке назвал в интервью послеродовой депрессией, из-за трудного детства и проблем с наркотиками. Однако возлюбленная оказывает ему большую поддержку и вдохновляет на работу над этими проблемами и открытый диалог о них.

Она помогла мне понять, что невозможно закопать свою травму. Никто ничего обо мне не знает. Они не знают, насколько глубоко эта кроличья нора уходит в мое детство и связана со всем, что мое тело прятало в себе,

— сказал певец.

Меган добавила, что их отношения довольно интенсивные, и, только встретив друг друга, они обрели себя.

Кажется, что должен быть свет, но мы также вместе идем в преисподнюю. Это точно экстаз и агония. Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не просто так говорю, что это очень мрачная история,

— добавил Бэйкер.

Тем не менее он отметил, что прежде никогда не испытывал такой любви, пока не встретил Фокс, и сказал, что 30 лет своей жизни потратил впустую.