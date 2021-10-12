Компания из Вьетнама представили Supermarine — один из самых красивых мотоциклов в мире

Название Supermarine позаимствовано у британского производителя Spitfire, позволившего Великобритании выиграть Битву за Британию во Второй мировой войне. Высокую скорость и маневренность мотоциклу обеспечивает 8-ми клапанный двигатель Triumph Twin с жидкостным охлаждением объемом 900 или 1200 кубических сантиметров.

Компания Bandit9, известная своими нестандартными, оригинальными мотоциклами с необычным дизайном, анонсировала выпуск новой модели — Supermarine. В дизайне предыдущей модели Eve MK II молодая вьетнамская компания использовала элементы мотоцикла Honda Supersport 1967 года выпуска. Новый мотоцикл Supermarine лишен ретро элементов в дизайне и получает футуристический внешний вид транспортного средства будущего с максимально высокими аэродинамическими свойствами.

Для двигателя с объемом 900 кубических сантиметров мощность составляет 74,1 л.с. (при 7200 об/мин), крутящий момент достигает 80 Нм (при 3800 об/мин), а максимальная скорость может составлять 193 км/ч. Модификация двигателя с 1200 об/мин выдает показатели мощности на уровне 103 л.с. (при 7250 об/мин), крутящий момент при 4250 об/мин — 113 Нм, а предельная скорость составит 210 км/ч. Компания производитель не рекламирует время разгона Supermarine до 100 км/ч, но сообщает, что расход топлива составляет 4,1 литра на 100 километров. А нормы выбросов соответствуют стандарту Евро-5.

В изготовлении шасси мотоцикла Supermarine использовался алюминиевый сплав 7075 с высокими механическими параметрами ударной прочности и вязкости. Шасси закрывает обтекаемый корпус, изготовленный либо из пластика ABS, либо из углеродного волокна (по выбору покупателя). Корпус имеет обтекаемую форму с отличными аэродинамическими свойствами и по форме напоминает идеальное тело морского ската. Базовая модификация Supermarine имеет массу 216 кг, а модифицированная — 190 кг.

Также производители из Bandit9 отмечают, что в модели Supermarine использована выхлопная система из нержавеющей стали или титана (по заявке), подвеска Nitron с возможностью модернизации до Ohlins, 4-х поршневые тормоза Brembo (с возможностью модернизации до 6-ти поршневых тормозов Beringer Aerotec) и настраиваемый светодиодный дисплей.

Учитывая, что каждый мотоцикл Supermarine собирается на заказ с использованием индивидуальных требований покупателя, компания Bandit9 не разглашает цену мотоциклов и просит всех желающих связываться непосредственно с представителями фирмы. Первые модели Supermarine поступят к заказчикам уже в декабре 2021 года.