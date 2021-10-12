Китайские застройщики рухнули после цепной реакции дефолтов

Китайский рынок недвижимости, надутый «печатным станком» китайского ЦБ до размера 5 триллионов долларов, продолжает рассыпаться как карточный домик.Облигации застройщиков КНР обвалились на торгах в понедельник на новостях после того, как проблемный девелопер снова пропустил платеж своим кредиторам и еще три компании признали проблемы с предстоящими выплатами по долгам.

Бумаги Fantasia Holdings — компании, зарегистрированной в провинции Гуандун и имеющей 3 млрд долларов годовой выручки, рухнули на 25%, до 74% от номинала.

На прошлой неделе Fantasia пропустила платеж по долларовым облигациям на сумму 205,7 млн долларов, оказавшись на грани дефолта вслед за Evergrande — гигантом китайского рынка, на долю которого приходится 2% ВВП страны.

В сентябре Evergrandе, нагруженная долгом в 300 млрд долларов, или 2% ВВП, не смогла вовремя расплатиться с держателями еврооблигаций, запустив 30-дневный период, по истечение которого настанет полноценный дефолт.

В понедельник, 11 октября, Evergrandе нужно было сделать еще один платеж на 148 млн долларов по долларовым бумагам в апреле 2022 года, апреле 2023 года и апреле 2024 года. И, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, зарубежные владельцы бумаг не дождались денег, поскольку компания решила отдать приоритет китайским кредиторам.

Modern Land еще один проблемный девелопер попросил у инвесторов права отложить на три месяца платеж по облигациям на сумму 250 млн долларов, чтобы «избежать потенциального дефолта». Срок выплат наступает 25 октября.

Евробонды Modern Land с погашением в 2023 году рухнули на 50% — до 30% от номинала.

Xinyuan Real Estate, также небольшой девелопер, вернул инвесторам лишь 5% средств по бондам с погашением 25 октября, обменяв большую часть долга на аналогичные бумаги 2023 года.

Международное рейтинговое агентство оценило ситуацию как «обмен проблемного долга и снизило рейтинг Xinyuan до преддефолтного «C». Следом посыпались бонды China Aoyuan Group и Sunac, за которые на конец торгов давали меньше 58% номинала.

«Это кошмарный день», — сказал Reuters Кларенс Там, управляющий по инструментам с фиксированной доходностью Avenue Asset Management в Гонконге.

Бумаги некоторых девелоперов, которые, как считалось имели инвестиционные, а не мусорные рейтинги, рухнули на 20%. С рынка уходят глобальные фонды, которые беспокоятся, что проблемы с платежами по ипотеке ударят по денежным потокам, а дольщики начнут забирать свои депозиты, рассказывает Там.

По мере того, как кризис китайской недвижимости разрастается, власти в Пекине ищут виновных среди чиновников, ответственных за регулирование сектора размером 5 триллионов долларов.

По данным The Wall Street Journal, под проверку попали Народный банк КНР, а также регуляторы банковского и страхового рынка, которых подозревают в халатном отношении к надзору за компаниями.

Финансовые проблемы у китайских застройщиков обострились после того, как власти в Пекине решили ужесточить регулирование сектора, который бесконтрольно набирал долги, рассчитывая на рост продаж и цен квадратного метра.

В конце августа для девелоперов было введено правило «трех красных линий»: соотношение обязательств за вычетом авансовых платежей к активам не должно превышать 70%; чистый долг к капиталу не должен превышать 100%; отношение денежных средств к краткосрочному долгу не должно быть ниже 100%.

Из 334 девелоперов, которые подпадают под новое регулирование, 50 компаний фиксируют превышение норматива по всем трем критериям, и на долю этой группы приходится около 40% сектора; еще 62 компании, на долю которых приходится около 20% сектора, не выполняют два из трех нормативов