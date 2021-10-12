Кайли Дженнер снялась голой в крови и сразу превратилась в мем — фото получилось смешным и неоднозначным, хотя собрало миллионы просмотров.

Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась обнаженной для рекламы собственного косметического бренда Kylie Cosmetics и стала объектом шуток в соцсетях. Серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных снимках 24-летняя знаменитость позирует на белом фоне голой с распущенными волосами, при этом ее тело покрыто красной жидкостью, которая имитирует кровь. Известно, что фотосессия состоялась в честь выхода линейки Kylie Cosmetics в сотрудничестве с фильмом «Кошмар на улице Вязов», приуроченной к Хэллоуину.

Подписчиков рассмешила публикация Дженнер, которая быстро стала мемом в комментариях. «Кайли — это я, когда чихнула во время менструации», «Кайли, очень странные фото, учитывая, что ты беременна», «Сатана после съемок в «Семействе Кардашьян»», «Комар после того, как выпил мою кровь», «Что за кошмар», — высказались поклонники.