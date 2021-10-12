Израильтяне показали бронемашину с беспилотниками-камикадзе для американских морпехов

Израильская компания UVision показала бронемашину LAV-M американского корпуса морской пехоты с пусковой установкой для барражирующих боеприпасов. Как сообщает The Drive, в установку входит восемь пусковых контейнеров. Она подходит не только для бронемашин серии LAV-25, но и для других платформ.

Корпус морской пехоты США в июне заключили контракт с UVision, чтобы оснастить барражирующими боеприпасами бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия. Беспилотники-камикадзе не смогут уничтожать большие корабли, но сумеют вывести из строя радары и коммуникационные антенны, а также подойдут для менее крупных морских целей.

Американские морпехи выбрали для своих бронемашин и робокатеров версию барражирующего боеприпаса Hero-120. Это самый крупный беспилотник семейства малой дальности UVision. Он весит 12,5 килограмма, несет боеголовку массой 4,5 килограмма и может летать в течение 60 минут. Дальность Hero-120 — 40 километров. Чем американская версия боеприпаса будет отличаться от стандартной, неизвестно.

UVision показала LAV-M — минометный бронетранспортер из серии LAV-25 — с пусковой установкой MCL для барражирующих боеприпасов во время ежегодной конференции армии США в Вашингтоне. В установку входит восемь пусковых контейнеров, и ее можно устанавливать на различные платформы.

Хотя американские морпехи уже сделали выбор в пользу версии Hero-120, MCL подходит и для запуска других беспилотников серии Hero. Это даст военным возможность выбирать наиболее подходящие боеприпасы для разных целей.