Forbes: НАТО может устроить блокаду Калининграда

Калининград является «эксклавом России во враждебном окружении НАТО». Об этом пишет издание Forbes.

СМИ отмечает, что альянс может попытаться устроить блокаду в Балтийском море, что вызовет голод в Калининграде, который служит форпостом России на Балтике и «угрожает Латвии, Литве и Эстонии».

В периоды напряженности «правительства стран НАТО легко могут остановить грузовики, поезда и самолеты от снабжения Калининграда», отмечает издание, подчеркивая, что противокорабельные ракеты Blue Spear, которые планирует закупить Эстония, могут быть использованы для блокировки водного пути в Калининград. Город будет зависеть от доставок по морю, и в критический момент их не окажется.

В Калининградской области живут примерно 400 тыс. человек, и они могут оказаться заложниками, предупреждает СМИ.