Израильтяне показали бронемашину с беспилотниками-камикадзе для американских морпехов Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат » Эстония покупает израильские противокорабельные ракеты Blue Spear ПКР Blue Spear (5G SSM) – вариант ПКР «Габриэль-5» совместного производства «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI) и сингапурской Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering). Предполагалось, что данный вариант предназначен для продвижения в Сингапур и Юго-Восточную Азию вообще. Но, как оказалось, не только. Центр оборонных вложений Эстонии (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) подписал контракт с компанией Proteus (Proteus Advanced Systems Pte. Ltd., совместное предприятие IAI и ST Engineering Land Systems Ltd.) по закупке Blue Spear. Ракета выбрана после проведения тендера, ракета будет поставляться в варианте береговой обороны. Данный проект – один из самых сложных и самый крупный для ВС Эстонии с момента её независимости. Подробности контракта (число закупаемых комплексов и ракет, стоимость) не сообщаются. Что касается ракеты, то называется её дальность – 290 км. Система наведения – инерциальная навигационная система с коррекцией от помехозащищённого GPS и активное РЛС наведение на конечном этапе траектории. Бортовой компьютер ракеты запрограммирован на проведение различных манёвров, призванных минимизировать шансы перехвата ракеты.