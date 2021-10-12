ЕС пообещал поддержать Украину на фоне снижения поставок газа из России Компания из Вьетнама представили Supermarine — один из самых красивых мотоциклов в мире » Деми Ловато внезапно вступилась за инопланетян Деми Ловато уверена, что общество готово к одной важной перемене. По мнению певицы, публика должна отказаться от создания негативного имиджа жителей внеземных цивилизаций. Ловато считает, что слово «пришелец» очень грубое и имеет явный негативный оттенок. Деми предлагает использовать более нейтральное слово, чтобы не спровоцировать агрессию соседей по галактике. «Меня беспокоит то, что все считают их вредными потенциальными захватчиками нашей планеты. Я уверена, что если бы они хотели, то давно бы уже сделали это. Мы должны перестать называть их пришельцами, используя вместо этого слово «инопланетяне»», — заявила знаменитость порталу Pedestrian.tv.