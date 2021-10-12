 
«  
  »

Деми Ловато внезапно вступилась за инопланетян

Деми Ловато уверена, что общество готово к одной важной перемене. По мнению певицы, публика должна отказаться от создания негативного имиджа жителей внеземных цивилизаций.

Ловато считает, что слово «пришелец» очень грубое и имеет явный негативный оттенок. Деми предлагает использовать более нейтральное слово, чтобы не спровоцировать агрессию соседей по галактике.

«Меня беспокоит то, что все считают их вредными потенциальными захватчиками нашей планеты. Я уверена, что если бы они хотели, то давно бы уже сделали это. Мы должны перестать называть их пришельцами, используя вместо этого слово «инопланетяне»», — заявила знаменитость порталу Pedestrian.tv.

12 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  