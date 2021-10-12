Данные десяти миллионов пользователей букмекерской конторы Pin-Up.bet выставили на продажу

На одном из форумов в даркнете выставлена на продажу база данных о почти десяти миллионах учетных записей букмекерской платформы и онлайн-казино Pin-Up.bet, пишет РБК. Утечку обнаружила дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE, ее также подтвердили специалисты компаний Group-IB и DLBI.
В базе содержится информация о 9,975 миллиона аккаунтах — из них более 7,8 миллиона были зарегистрированы в России, остальные принадлежат пользователям из Великобритании, Турции, Бразилии, США, Германии и Азербайджана.
Среди персональных данных, доступных в утечке — электронная почта пользователя, дата рождения, номер телефона, адрес, пол, финансовая информация, а также любимая игра, в которой сделано наибольшее количество ставок.
База актуальна на конец 2020 года. Продавец просит за нее десять тысяч долларов, принимая оплату в криптовалюте.
«Случаи, когда в сеть утекают данные букмекерских платформ, происходят довольно редко. Я бы сказал, что это крупный слив. Скорее всего, взломали сервер. Слить могли через какую-то уязвимость вроде SQLi (один из распространенных способов взлома сайтов и программ, работающих с базами данных)», — отмечает основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян. В то же время он сомневается, что кто-то купит базу за указанную продавцом цену, назвав ее слишком высокой.
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