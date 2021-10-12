Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $84 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

По состоянию на 8:47 декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,36 до $84,01 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,28 до $80,55 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent вчера приблизились к новому значимому круглому уровню $85 за баррель».

«Они достигли максимального значения с октября 2018 года», — говорится в обзоре эксперта.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В течение прошлого года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

18 июля 2021 года министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. На заседаниях 1 сентября и 4 октября страны ОПЕК+ решили сохранить этот план наращивания нефтедобычи.