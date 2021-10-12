Беременную учительницу в Майами арестовали за секс с 15-летним подростком

В США беременная учительница попала в тюрьму за сексуальные отношения с учеником. Об этом сообщает Daily Record.

41-летняя Хейри Калви из города Майами, штат Флорида, была арестована по обвинению в изнасиловании 15-летнего подростка и хранении оружия на территории школы.

В свою очередь, ученик, ставший жертвой Калви, отказался сотрудничать с полицией и заявил, что вступил в отношения с педагогом и занимался с ней сексом по доброй воле. Кроме того, женщина находится на восьмом месяце беременности, однако полиция не собирается «строить догадки о том, кто отец ребенка».

Детективы опросили других учеников школы, и те рассказали, что в телефоне мальчика, с которым у Калви был роман, есть видеозаписи непристойного содержания с участием педагога.

В данный момент Хейри Калви находится под стражей. Ей назначен залог в размере 19 тысяч долларов.