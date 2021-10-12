Беннет заявил, что Израиль сохранит Голанские высоты

Израиль сохранит за собой Голанские высоты, которые он захватил у Сирии в ходе войны 1967 года, даже если мнение международного сообщества о Дамаске изменится, заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

В 2019 году президент США Дональд Трамп, порвал с другими мировыми державами, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые тот аннексировал в 1981 году. Аннексия не была признана на международном уровне.

Выступая на конференции, посвященной будущему Голанских высот, Беннет заявил, что внутреннее противостояние в Сирии «убедило многих в мире, что, возможно, предпочтительнее, чтобы эта прекрасная и стратегическая территория находилась в руках Государства Израиль».

«Но даже если мир изменит позицию в отношении Сирии или Асада (что может произойти), это никак не отразится на Голанских высотах», – сказал он участникам форума, организованного консервативной газетой «Макор Ришон».

«Голанские высоты принадлежат Израилю, и точка», – заявил Беннет.

Израильский премьер пообещал удвоить численность израильского населения на Голанах, которое сейчас примерно равно численности общины арабов-друзов, часто заявляющих о своей верности Сирии.