Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер вышли в свет после долгого переыва

Вчера в Лондоне, где сейчас проходит 65-й Лондонский международный кинофестиваль, состоялась премьера фильма «Власть пса», который впервые показали месяц назад на Венецианском кинофестивале.

Представляли картину в столице Великобритании исполнители главных ролей: 45-летний Бенедикт Камбербэтч и 39-летняя Кирстен Данст. Поддержать актера пришла его 43-летняя супруга Софи Хантер.

Пара нечасто балует публику совместными выходами. Супруги, которые воспитывают двоих детей, ведут закрытый образ жизни и публичности избегают.

На красной дорожке они выглядели очень счастливыми. Актер нежно обнимал жену, держал ее за руку и целовал. Фотографам Хантер позировала в длинном желтом платье Roksanda с черным узором и черно-белым бантом на спине.

В картине Камбербэтчу досталась роль отрицательного героя. Действие картины разворачивается в 1920-е годы. В ней рассказывается о двух братьях — владельцах ранчо в Монтане. Когда один из них женится, другой, который отличается жестокостью, начинает плести интриги и развязывает настоящую семейную войну, чтобы разрушить брак брата.

На Венецианском кинофестивале картина получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Режиссером фильма выступила Джейн Кэмпион.