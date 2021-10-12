Белла Хадид отпраздновала день рождения в «древнем» наряде. Правда «древним» он стал по мнению ее поклонников. Просто модель решила окунуться в начало 90-х с головой.

Папарацци засняли знаменитость вместе с братом Анваром, сестрой Джиджи и небольшой группой друзей на улицах Нью-Йорка 9 октября. Известно, что компания направлялась на вечеринку по случаю 25-летия манекенщицы. Согласно материалу, в тот день приятели посетили несколько ресторанов и клубов города.

На размещенных кадрах Хадид запечатлена в костюме черного цвета, состоящем из кроп-топа с вырезом в области груди и облегающей юбки, из-под которой торчат трусы. Образ модели дополнили сумка с анималистичным принтом, солнечные очки, высокие сапоги на каблуке и колье с красным камнем. Вдобавок она сделала макияж в стиле smoky eyes и объемную прическу.