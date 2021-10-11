Высота матраса: какая она бывает и чем измерить?

Сегодня большинство людей стремятся купить ортопедический матрас, хотя таких не существует. Ни в одном ГОСТе они даже не упоминаются. Под понятием «ортопедический» понимается комфортный для сна матрас. А комфортность для каждого человека индивидуальна, так как зависит от многих факторов, в частности от фигуры и массы тела.

Толстый и тонкий

Матрасы по высоте как герои известного чеховского рассказа могут быть толстыми и тонкими. Тонкие называются футонами, их толщина (высота) колеблется в пределах от 3-4 до 9 см. В Японии испокон веков они служат для сна, а у нас используются как наматрасники (топперы) для выравнивания неровностей на основном матрасе — www.mebelok.com/toppery.

Высота полноценного матраса начинается с 8-10 см, и чем он выше, тем выше уровень его комфортности. Любой матрас под весом спящего человека прогибается, и чем глубже, тем удобнее на нем спать. Низкий матрас прогибается хуже, чем высокий. В любом случае идеальным является тот матрас, который отвечает особенностям позвоночника и равномерно распределяет нагрузку на всю поверхность.

Беспружинные и пружинные матрацы

Средняя высота беспружинных матрасов – 15-24 см, пружинных – 20-22 см. (минимум 18, максимум 32 см), элитных матрасов – до 50 см.

У детских матрацев высота меньше, так как ребенку нужно спать на жесткой поверхности. Стандартным считается диапазон 4-15 см (для пружинных – до 18 см).

Матрас должен плотно входить в кровать по периметру и при этом важно, чтобы он был больше, чем высота царг (внутренних боковин) кровати, иначе он просто «утонет» там. То есть матрац должен выступать над ними и при этом не перекрывать кроватную спинку.

Матрасы периодически необходимо менять, так как по ГОСТу они рассчитаны на 29 тыс. циклов (переворачиваний) с допустимой усадкой в 10%. А человек в зависимости от комфортности сна может переворачиваться от 25 по 300 раз за ночь. То есть финансово выгодно приобрести высокий матрас, тогда спать будет удобно, человек будет меньше ворочаться и реже придется покупать новый матрас — www.mebelok.com/matrasi-ortop.

Как измерить высоту матраса

Чтобы измерить высоту матраца от канта до канта нельзя. Его нужно положить на пол или какую-нибудь другую ровную поверхность, сверху – большую линейку, тонкую дощечку либо плотный лист картона, чтобы их края выступали за матрац.

Высота от пола до предмета, положенного на матрас, измеряется рулеткой или сантиметровой лентой.

Допустимое отклонение согласно ГОСТу от указанной в паспорте высоты матраса — ± 1.5 мм.

Где купить матрас

Ортопедические матрасы продаются в мебельных магазинах. Но там их ассортимент ограничен, так как они просто физически не могут представить все многообразие матрацев. А вот в интернет-магазине МебельОк просто громадный выбор. Например, среди двуспальных матрасов размером 160х200:

— 145 высотой более 21 см,

— 123 высотой 16-20 см,

— 12 моделей матрасов до 15 см;

Что подтверждает, для взрослых людей стоит покупать высокие матрасы, для детей же подходят более тонкие модели — www.mebelok.com/detskie-ortopedicheskie-matrasy (среди 101 моделей, 75 — высотой менее 15 см).

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