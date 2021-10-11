Внешность постаревшего Тома Круза расстроила его поклонников — актер явно сдал в последнее время. Но он все равно выглядит моложе многих своих одногодок.

59-летнюю знаменитость запечатлели во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Круза сняли сидящем на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На размещенных кадрах видно располневшее лицо и заметно поредевшие волосы кинозвезды.

Читатели издания обратили внимание на внешность актера и принялись обсуждать это в комментариях под опубликованными фото. «Какой же толстяк», «Он похож на воздушный шарик», «Том либо постарел, либо переборщил с инъекциями», «Какой же он урод», «Кажется, Том переборщил с пластическими операциями», — высказывались поклонники.