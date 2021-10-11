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Внешность постаревшего Тома Круза расстроила его поклонников

Внешность постаревшего Тома Круза расстроила его поклонников — актер явно сдал в последнее время. Но он все равно выглядит моложе многих своих одногодок.

Внешний вид постаревшего голливудского актера Тома Круза удивил его фанатов. Соответствующие комментарии пользователей сети к снимкам папарацци появились на сайте Daily Mail.

59-летнюю знаменитость запечатлели во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Круза сняли сидящем на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На размещенных кадрах видно располневшее лицо и заметно поредевшие волосы кинозвезды.

Читатели издания обратили внимание на внешность актера и принялись обсуждать это в комментариях под опубликованными фото. «Какой же толстяк», «Он похож на воздушный шарик», «Том либо постарел, либо переборщил с инъекциями», «Какой же он урод», «Кажется, Том переборщил с пластическими операциями», — высказывались поклонники.

11 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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