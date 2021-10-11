В NASA предложили дизайн базовой жилой станции на Марсе

Агентство приступило к разработке дизайна станции для пребывания человека на Марсе ещё в 2014 году, однако окончательный выбор – в пользу архитектурного бюро Hassel Studio, – был сделан лишь на днях.

В рамках космической программы Artemis NASA планирует отправить людей на Марс в середине 2030-х годов. Если астронавтам удастся высадиться на Марс, то они не смогут вернуться на Землю в течение нескольких лет.

Задача инженеров заключалась в создании станции площадью 100 м², в которой могли бы комфортно разместиться четыре астронавта в течение целого года.

Для определения подходящего места для строительства на Марс отправится группа роботов-исследователей. При помощи 3D-печати они уже приступят к первым этапам строительства.

Как только внешний щит будет готов, астронавты прибудут на планету с надувными капсулами, в которых и будут размещаться жилые и рабочие помещения.