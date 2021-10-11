Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки

Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки — съемки новой «Школадной фабрики» стартовали уже в начале месяца. Это будет третий по счету рэмейк.

Американский актер с французскими корнями Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки для грядущего фильма и возбудил фанатов. Фото со съемочной площадки появилось в Instagram-аккаунте артиста.

«Я никогда не была так взволнована из-за чего-либо», — написала одна из подписчиц Шаламе. Интернет-пользователи также принялись упрашивать актера «накормить их шоколадными батончиками» и «сделать их его умпой-лумпой» (вымышленное племя пигмеев из произведения «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля). Пост Шаламе за 11 часов с момента публикации набрал около четырех миллионов лайков.

Очередная экранизация «Чарли и шоколадной фабрики», получившая прокатное название «Вилли Вонка», выйдет на экраны 16 марта 2023 года. Режиссером фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Майти Буш»). Ранее сказочную повесть о волшебной фабрике экранизировали в 1971 и 2005 годах.

25-летний Шаламе известен по картинам «Дюна» и «Назови меня своим именем».