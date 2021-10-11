Пэрис Хилтон ярко отметила девичник в Лас-Вегасе

В минувшие выходные 40-летняя Пэрис Хилтон и ее 40-летний жених Картер Реум начали прощаться с холостяцкой жизнью: пара устроила совместную вечеринку в Лас-Вегасе в преддверии пышной свадьбы, на которую пригласила родственников и близких друзей. В Неваду влюбленные прилетели на частном самолете, и здесь их ждал особый прием. На фасаде гостиницы Resorts World Las Vegas, которая принадлежит семье Хилтон, был размещен огромный баннер с фотографией Пэрис — так руководство отеля приветствовало звезду.

На вечеринке присутствовали все близкие члены семьи Пэрис: ее отец Рик, мать Кэти, сестра Ники с мужем Джеймсом Ротшильдом и брат Баррон. У каждого гостя были предметы с символикой праздника: так, Кэти Хилтон носила белую ленту с надписью «Мама невесты», а на самой Пэрис была розовая лента с надписью «Будущая невеста».

Пэрис и Ники Хилтон с отцом Риком

Пэрис Хилтон с матерью Кэти

Пэрис Хилтон

Сама Пэрис для первой части вечеринки выбрала короткое платье в любимом розовом цвете, которое дополнила солнцезащитными очками с надписью «Невеста» на стеклах и диадемой с фатой на голове. Празднество проходило у бассейна, поэтому очень скоро невеста и ее гости переоделись в купальники. Купальные костюмы также напоминали всем собравшимся о поводе, по которому они все сегодня собрались: например, Пэрис была в белом слитном купальнике с надписью «Жена на всю жизнь», а жена ее брата Баррона Тесс — в розовом с надписью «Пэрис и Картер: это горячо».

Пэрис Хилтон с женой своего брата Тесс

Вечеринка продолжилась в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Для нее невеста уже переоделась в белое платье и с радостью позировала вместе со своим будущим супругом Картером на фоне прессволов с их именами. Этот праздник уже был несколько скромнее, чем вечеринка у бассейна.

Праздник прошел в отдельной комнате. Это была интимная вечеринка для самых близких. Пэрис и Картер были нежны друг к другу. Очевидно, что она очень влюблена и счастлива. Когда заиграла песня Celebration, она схватила микрофон и начала подпевать,

— рассказал инсайдер.