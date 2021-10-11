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«Пересадили з іншої машини»: таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свої свідчення

Адвокат таксиста стверджує, що правоохоронці побили його клієнта за давання неправдивих свідчень. Таксист, який віз перед смертю Полякова, змінив покази і визнав брехню. Про це він розповів журналістам ТСН.

Крім того, захисник таксиста, у машині якого виявили депутата Антона Полякова без свідомості, заявив, що його підопічного побили у відділенні за давання неправдивих свідчень.

«От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже», – заявляє адвокат.

Проте чоловік заявляє, що з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділку, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть.

«Він – звичайний хлопець і просто хоче жити», – додав адвокат.

Журналісти ТСН з’ясували, що таксист нібито із кримінальним минулим. Від 2017-го він підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми).

«08.11.2017 о 17:00, перебуваючи в аеропорту «Бориспіль», здійснив переміщення людей через державний кордон України з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С. 1998 року народження», – мовиться у справі.

11 октября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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