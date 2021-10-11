Объявлены номинанты на «Еврейский Нобель» — премию ‟Генезис”

Фонд премии ‟Генезис” обнародовал имена финалистов на ‟Еврейскую Нобелевскую премию” 2022 года

Премия ‟Генезис” призывает еврейскую общественность проголосовать за лауреата онлайн

Нью-Йорк, 11 октября 2021 – Сегодня Фонд премии ‟Генезис” опубликовал список из шести номинантов на премию 2022 года и открыл всемирное онлайн-голосование за лауреатов.

Ежегодная премия «Генезис» в размере 1 миллион долларов вручается выдающимся представителям еврейского народа за исключительные профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям. Ранее премии за 2021 год был удостоен режиссер, филантроп и хранитель памяти жертв Холокоста Стивен Спилберг.

Номинантами на премию 2022 года стали:

Альберт Бурла (Греция/США), генеральный директор фармацевтической компании Pfizer, под чьим руководством в рекордные сроки была разработана вакцина от COVID-19;



Саша Барон Коэн (Великобритания), актер, продюсер, режиссер и общественный деятель;



Диана фон Фюрстенберг (США), выдающийся дизайнер и филантроп;



Юваль Ноа Харари (Израиль), писатель и философ;



Скарлет Йоханссон (США), актриса и активист;



Серж Кларсфельд (Франция), легендарный охотник за нацистскими преступниками и защитник прав человека.



Онлайн-голосование открыто с 11 октября и продолжится до середины декабря. Чтобы проголосовать за одного из кандидатов, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/3BosVnX

‟Открытое голосование – это приглашение задуматься и высказать свое мнение о том, какими являются выдающиеся достижения современного еврейства, и как они влияют на мир и на нашу общую идентичность,” – заявил Стэн Половец, со-основатель и председатель

Фонда премии ‟Генезис.” — ‟Шесть выдающихся номинантов представляют таланты и достижения современного еврейства во всем его разнообразии – в плане возраста, пола, страны проживания и профессии. Мы приглашаем Вас высказаться и отдать свой голос за одного из кандидатов на премию 2022 года.”

С 2020 года волеизъявление еврейского народа стало одним из ключевых факторов при выборе Лауреата премии ‟Генезис”. В прошлом году 200 тысяч евреев на шести континентах приняли участие в голосовании. Результаты голосования рассматриваются Призовым комитетом, прерогативой которого является окончательный выбор Лауреата.

Лауреат-2022 будет объявлен в начале следующего года, как и сфера благотворительной деятельности, на которую будет направлена награда в размере 1 миллиона долларов и, возможно, дополнительные фонды.

Фонд премии ‟Генезис” планирует провести торжественную церемонию награждения в Израиле в середине 2022 года, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране и в мире.

Дополнительная информация

‟Генезис” – международная премия, отмечающая выдающие достижения представителей еврейского народа и их вклад в развитие человеческой цивилизации. Премия была создана в 2013 году и финансируется Фондом премии ‟Генезис” с постоянным капиталом 100 миллионов долларов США и офисами в Нью-Йорке и Тель-Авиве.

На сегодняшний день лауреатами премии ‟Генезис” являются: бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен и филантроп Майкл Блумберг (2014); актер, продюсер и активист Майкл Дуглас (2015); выдающийся скрипач и борец за права людей с ограниченными возможностями Ицхак Перельман (2016); скульптор и активист борьбы за права беженцев

Аниш Капур (2017); актриса Натали Портман (2018), бизнесмен, филантроп и создатель крупнейшего фонда по борьбе с антисемитизмом Роберт Крафт (2019); легендарный

еврейский лидер и правозащитник Натан Щаранский (2020), режиссер и филантроп Стивен Спилберг (2021). В 2018 году премии за пожизненные достижения была удостоена судья Верховного суда США Рут Бэйдер Гинзбург.

Все предыдущие лауреаты передали средства премии и дополнительное финансирование на филантропические проекты в важных для них областях. Благотворительные инициативы, финансируемые за счет премии включали инвестиции в социально-

ориентированные стартапы; вовлечение людей, состоящих в смешанных браках, в жизнь еврейских общин; улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями; помощь беженцам; обеспечение равных социальных возможностей женщинам; помощь пострадавшим от пандемии коронавируса; борьбу с антисемитизмом и делигитимацией государства Израиль.

С момента основания в 2013 году Фонд премии ‟Генезис” направил 45 миллионов долларов на филантропические проекты в честь Лауреатов премии. Гранты были переданы 197 неправительственным организациям в 31 стране, затронув десятки тысяч конечных реципиентов.

www.genesisprize.org