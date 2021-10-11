Высота матраса: какая она бывает и чем измерить? Цена биткоина перевалила за $57 тыс. » «Не время умирать» отлично стартовал — сборы по всему миру уже достигли 313 миллионов долларов «Не время умирать» отлично стартовал — сборы по всему миру уже достигли 313 миллионов долларов и продолжают колоссально расти. Фильм называют лучшим в карьере Крэйга в «бондиаде». Релиз последнего фильма с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда в США состоялся 8 октября. За первый уикенд картина собрала 56 миллионов долларов, хотя надежды были на 60.

Благодаря такому результату «Не время умирать» всё же смог возглавить чарт США, обойдя сиквел «Венома», который за свой второй уикенд в стране собрал ещё 32 миллиона долларов кассы.

Мировые сборы «Не время умирать» вместе с этим уже достигли 313 миллионов долларов — в ряде стран фильм начал выходить в конце сентября. Бюджет производства составил от 250 до 300 миллионов долларов, без учёта масштабного маркетинга.

При этом картина ещё не вышла в Китае и Австралии, где прокат начнётся только 29 октября и 11 ноября соответственно.

«Не время умирать» уже входит в десятку самых кассовых фильмов 2021 года, обходя «Круэллу», «Тихое место 2» и «Круиз по джунглям». В скором времени он имеет все шансы обойти и «Чёрную вдову».

В российском прокате за последний уикенд лидером остался «Веном 2», собрав ещё 331 миллион рублей. «Не время умирать» же стартовал в стране с 320 миллионов рублей.