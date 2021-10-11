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«Не время умирать» отлично стартовал — сборы по всему миру уже достигли 313 миллионов долларов

«Не время умирать» отлично стартовал — сборы по всему миру уже достигли 313 миллионов долларов и продолжают колоссально расти. Фильм называют лучшим в карьере Крэйга в «бондиаде».

  • Релиз последнего фильма с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда в США состоялся 8 октября. За первый уикенд картина собрала 56 миллионов долларов, хотя надежды были на 60.
  • Благодаря такому результату «Не время умирать» всё же смог возглавить чарт США, обойдя сиквел «Венома», который за свой второй уикенд в стране собрал ещё 32 миллиона долларов кассы.
  • Мировые сборы «Не время умирать» вместе с этим уже достигли 313 миллионов долларов — в ряде стран фильм начал выходить в конце сентября. Бюджет производства составил от 250 до 300 миллионов долларов, без учёта масштабного маркетинга.
  • При этом картина ещё не вышла в Китае и Австралии, где прокат начнётся только 29 октября и 11 ноября соответственно.
  • «Не время умирать» уже входит в десятку самых кассовых фильмов 2021 года, обходя «Круэллу», «Тихое место 2» и «Круиз по джунглям». В скором времени он имеет все шансы обойти и «Чёрную вдову».
  • В российском прокате за последний уикенд лидером остался «Веном 2», собрав ещё 331 миллион рублей. «Не время умирать» же стартовал в стране с 320 миллионов рублей.
11 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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