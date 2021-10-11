На Марсе впервые в истории запечатлели сход лавины — фото опубликовало НАСА.

Иногда аппарату Mars Reconnaissance Orbiter при помощи камеры HiRISE удаётся запечатлеть удивительные явления, происходящие на красной планете. В данном случае на фото удалось запечатлеть сход лавины. Высота образовавшегося пылевого облака превышает 50 метров, а высота утёса слева — около 600 метров.

Видно, что утёс покрыт льдом, который состоит из замёрзшего углекислого газа (так называемый «сухой лёд»). При наступлении весны на Марсе, часть сухого льда испаряется, образуются полости, которые, вероятно, и способствуют сходу лавины.