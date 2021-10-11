 
«  
  »

Кристина Риччи вышла замуж за своего парикмахера

Кристина Риччи вышла замуж за своего парикмахера

Звезда Семейки Адамс Кристина Риччи, которая готовится во второй раз стать мамой, на странице в Instagram поделилась радостной новостью.

41-летняя Риччи вышла замуж за отца своего будущего ребенка Марка Хэмптона. «Мистер и миссис», — подписали снимки в соцсети звезда. Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за оператором Джеймсом Хирдеджином. Они развелись в 2020 году. Бывший муж Кристины получил судебный запрет на приближение к ней, так как избивал ее. При этом бывший муж обвинял актрису в злоупотреблении алкоголем и лекарственными препаратами. В 2014 году у пары родился сын, Фредди.

Сейчас мальчик живет с матерью, а бывший муж получил право на его посещение. Вскоре после развода актриса начала новые отношения со своим парикмахером Марком Хэмптоном.

11 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  